Precipita con il parapendio e muore al Colle del Piccolo San Bernardo

Un parapendista, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, per i gravi traumi riportati dopo essere precipitato in una zona montuosa al Colle Piccolo San Bernardo, nel comprensorio di La Thuile.

Allertato il 118 da alcuni testimoni dell'incidente, sul posto è giunto un elicottero della Protezione civile di Aosta; medico e guide del Soccorso alpino della Guardia di finanza-Sagf hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo.

La salma è stata portata alla camera mortuaria di Courmayeur. I finanzieri si occuperanno degli adempimenti di polizia giudiziaria.