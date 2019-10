DUCA SPINONE 12 ANNI UNO DEI TANTI INVISIBILI D'ABRUZZO ADOZIONE DEL CUORE

3° APPELLO: DUCA NON HA RICEVUTO MAI UNA CHIAMATA........LO SO CHE NON E' PICCOLO E NON E' GIOVANE MA ANCHE LUI MERITA UNA FAMIGLIA....ABBIAMO FATTO ANCHE NUOVE FOTO.....

CHI HA UN GRANDE CUORE E VUOLE FARGLI VIVERE GLI ULTIMI ANNI IN SERENITA' PRIMA DEL GELIDO INVERNO CI CHIAMI PER FAVORE.....

E' UN CANE PERFETTO AD OGNI TIPO DI FAMIGLIA....BUONISSIMO CON TUTTI UMANI E ANIMALI......PER FAVORE GIRIAMO ANCORA.....GRAZIE



Sabry







VERCELLI (vc): ASSOCIAZIONE A.N.T.A. ONLUS





VI PRESENTIAMO IL PRIMO DEI QUATTRO CANI TRA GLI INVISIBILI DELL'ABRUZZO A CUI ABBIAMO DATO UNA POSSIBILITA' PER TROVARE UNA VERA FAMIGLIA.

LUI SI CHIAMA DUCA E' UN DOLCISSIMO E BELLISSIMO SPINONE DI 12 ANNI SUI 20KG. MALGRADO LA SUA ETA' HA UN PELO MORBIDISSIMO ED E' MOLTO ATTIVO.

DUCA E' UN VERO RUFFIANO SI FA COCCOLARE DA TUTTI ED E' IN CERCA SEMPRE DEL CONTATTO UMANO.

AL GUINZAGLIO E' TRANQUILLO E VA D'ACCORDO CON CANI MASCHI E FEMMINE. CON I GATTI E' DA TESTARE NON LO SAPPIAMO PERO' ESSENDO DI INDOLE BUONA NON DOVREBBERO ESSERCI PROBLEMI.

MICROCIPPATO, VACCINATO, TEST MALATTIE INFETTIVE NEGATIVI.

DUCA ASPETTA DOPO 12 ANNI IL SUO RISCATTO, DIAMOGLI UNA CASA PER GLI ULTIMI ANNI CHE LI RIMARRANNO. FACCIAMO QUESTA ADOZIONE DEL CUORE.

CHI VOLESSE HO VIDEO SU WAZZAP CHE FA VEDERE LA SUA INDOLE DI CUCCIOLO MALGRADO LA SUA ETA'.

LO PORTIAMO IN ADOZIONE IN TUTTO IL NORD ITALIA CON SERI CONTROLLI.

PER ADOZIONE: SABRINA 339/8380232