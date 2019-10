I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali gli scontri tra leader sulla manovra finanziaria infiammano la politica; le bombe turche sulla Siria e il pericolo di una 'nuova Isis' e le nuove rotte dei migranti.



Il Corriere della Sera - Scontro su tasse e pensioni, i renziani, 'abolire quota 100'. L'America si ritira, centinaia dell'Isis fuggiti dalle celle e i curdi trattano con i russi

La Stampa – Evasione, gelo tra Conte e Di Maio, il leader M5S frena sull'uso delle carte. Curdi accerchiati e Assad invia i soldati a Kobane. Minniti, 'si riapre la rotta balcanica'

La Repubblica - Manovra, arriva il 'fondo famiglia'; gelo Di Maio su quota 100. Armi alla Turchia, governo cauto, stop solo alle nuove licenze'

Il Sole 24Ore – Manovra, scontro Conte-Di Maio sulle pensioni. Lavori in casa, sconto in fattura a rischio. Putin contro Erdogan, 'via le truppe dalla Siria'

Il Fatto Quotidiano - Siria, bombe su un convoglio, due giornalisti morti. Merkel a Erdogan, 'fermati'. Patto curdi-Damasco

Gazzetta dello Sport - La tentazione di Mancini, rivoluzione totale con il Liechtenstein. Berlusconi a Gazidis, il Milan ha rischiato la 'D'? Frase da dire solo al cesso'

Gazzettamatin.it - Ciclista in pronto soccorso, il suo telefono prende fuoco

Aostasera.it - Vertical Mont Mary, soccorso un atleta vittima di un arresto cardiaco

Aostaoggi.it - Cellulare di un paziente prende fuoco al Pronto soccorso di Aosta



Aostanews24.it - Il parco naturale del Mont Avic festeggia 30 anni

BobineTV - Ciclista 71enne in Pronto soccorso, il suo cellulare s'incendia