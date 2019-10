Centomila euro per finanziare idee capaci di 'creare' il futuro delle giovani generazioni

Per sviluppare nuove politiche economiche capaci di guardare al futuro della comunità valdostana, la Regione mette a disposizione dei fondi e chiama a raccolta i giovani.

Organizzata dall'assessorato regionale dell'Istruzione, è prevista per per mercoledì 16 ottobre, alle ore 17, nell’Aula magna dell’Istituzione Tecnica 'Innocenti Manzetti' in via Festaz ad Aosta, la presentazione dell’Avviso pubblico ideato per favorire progetti e iniziative a carattere locale capaci, si legge in una nota, "di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni".

L’iniziativa prevede finanziamenti ai soli progetti per cento mila euro (da quantificare l'eventuale contribuito per la realizzazione) ed è aperta alle Associazioni giovanili operanti in Valle ma anche a tutte le Associazioni, alle Fondazioni, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale - iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore - quali potenziali soggetti promotori.

Durante l'incontro l'assessora all'Istruzione, Chantal Certan e la Sovraintendente agli studi, Marina Fey, coadiuvate dai tecnici della struttura Politiche giovanili, approfondiranno gli aspetti tecnici ed informativi sull’Avviso.