Rassegna FEDE e SCIENZA 2019 da venerdì 18 ottobre

Che cosa fa lo Spirito di Dio nella vita di un credente?

Tre testimonianze - Tre vocazioni - Tre ambiti di vita



Venerdì prossimo, 18 ottobre, prende il via il ciclo di conferenze autunnali proposto dalla

Diocesi di Aosta presso il Cinéma Théâtre de la Ville (Aosta - Via Xavier de Maistre, 21)

alle ore 20.45:



VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019

La Testimonianza di una famiglia

Gigi DE PALO e Anna Chiara GAMBINI



VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

La Testimonianza di un educatore

Franco NEMBRINI



VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

La Testimonianza di un sacerdote

Don Bledar XHULI



Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Radio Proposta in Blu

(www.radiopropostainblu.it - frequenze: Aosta 107.8; Ayas 107.6; Bassa Valle 107.8; Brusson 88.5; Cogne 102.7;

Courmayeur 103.8; La Salle 93.7; Saint-Nicolas 107.6; Saint-Vincent 107.4; Valgrisenche 88.00; Valle del Gran San Bernardo 107.6; Valtournenche 107.6)

Le testimonianze saranno raccolte sul settimanale diocesano Il Corriere della Valle del giovedì successivo.