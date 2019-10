PAPA: Il Pontefice proclama cinque nuovi santi

Il cardinale John Henry Newman e quattro donne vissute tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo: sono i cinque nuovi santi che vengono canonizzati da Papa Francesco domenica mattina, 13 ottobre, in piazza San Pietro.

Alla fine della prima settimana dei lavori del Sinodo per l’Amazzonia e nel cuore del mese missionario straordinario, il Pontefice presiede la celebrazione eucaristica con il rito di canonizzazione durante il quale iscrive nell’albo dei santi i nomi del grande intellettuale inglese convertitosi dall’anglicanesimo al cattolicesimo, della romana Giuseppina Vannini, dell’indiana Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan, della brasiliana Dulce Lopes Pontes e della svizzera Marguerite Bays. Per testimoniare al mondo — come spiega il prefetto della Congregazione delle cause dei santi, cardinale Angelo Becciu — che la santità si può vivere «nel quotidiano, a qualsiasi età, in qualunque condizione sociale ci si trovi».

Un tema, questo, rilanciato dal Papa alla vigilia, sabato 12, attraverso un tweet sull’account @Pontifex. «Preghiamo per le nostre comunità, — ha scritto — perché dando testimonianza della gioia della vita cristiana, vedano fiorire la vocazione alla santità».