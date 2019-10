Marta Burgay e Giulio Piatti al Castello Gamba parlano del connubio tra scienza e vita

Doppio incontro sul tema 'La vita e il vitalismo' con l'astronoma Marta Burgay e il filosofo Giulio Piatti giovedì 17 ottobre alle ore 21 al Castello Gamba di Chatillon per la rassegna 'Gli incontri del Gamba'.

A 100 anni dalla formulazione della teoria della Relatività, anche le più incredibili previsioni di Einstein sembrano essere state confermate. Cosa rimane da capire? Lo studio delle pulsar, cadaveri stellari che ruotano vorticosamente su se stesse, si sta rivelando uno strumento unico per mettere ulteriormente alla prova le teorie del genio tedesco. Marta Burgay, astronoma valdostana, è ricercatrice presso l’Osservatorio di Cagliari, dove si occupa principalmente di radioastronomia e, in particolare, di pulsar. Nel 2003, durante il dottorato, scopre il primo, e ad oggi unico, sistema di due pulsar, che le vale, tra gli altri, il premio Cartesio.

Sul rapporto tra scienza e filosofia Lo straordinario sviluppo dell’impresa scientifica dalla fine dell’Ottocento a oggi ha reso inadeguati molti dei termini che utilizziamo per comprendere la realtà: l’esigenza di sintetizzare i dati sperimentali in una visione complessiva del cosmo sembra diventare sempre più pressante. È ancora possibile un’alleanza tra scienza e filosofia? Giulio Piatti, dopo aver conseguito il dottorato in Scienze filosofico-sociali presso le Università di Roma Tor Vergata e Toulouse Jean Jaurès, è Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Torino.Si occupa del rapporto tra realtà, esperienza e percezione nella filosofia francese novecentesca (H. Bergson, G. Deleuze, G. Simondon).



