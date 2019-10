Confidi VdA rilancia fusione con Confidi Centro Toscana per migliorare il credito

Allunga il passo, Confidi Valle d'Aosta, verso la fusione con Confidi Centro Toscana per una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili. Banca d'Italia impone, entro il 2021, almeno 150 milioni di garanzie di affidamento, pertanto si rendeva necessario un partner individuato dal managemente del presidente di Confidi VdA, Pierre Noussan, in Confidi Centro Toscana.

Oggi lunedì 13 ottobre Noussan ha riunito in assemblea i soci alla sala congressi della Bccv per decidere su un atto "fondamentale se non per la sopravvivenza certamente per il miglior proseguimento operativo dell'associazione in Valle".

Un solo socio su 55 aziende rappresentate si è detto contrario alla fusione, "segno di pluralismo - commenta Noussan - ma anche del fatto che evidente l'operazione ha convinto il 99% dei nostri associati". In base a una bozza di accordo, la sede operativa del nuovo 'Confidi aggregato' dovrebbe essere allestita in Valle d'Aosta e sarebbe composta da otto membri, quattro valdostani e quattro toscani.

Il direttivo di Confidi VdA ha anche preso atto delle dimissioni di Alessandro Cavaliere, imprenditore aostano del settore turistico-alberghiero, i cui tanti impegni professionali rendono difficile mantere costante la partecipazione alle attività di Confidi VdA. "Il nostro statuto - spiega Noussan - prevede una partecipazione minima rispetto alle iniziative svolte che Cavaliere non poteva garantire e quindi, correttamente, ha manifestato la volontà di dimettersi".