L'Europa in movimento di Simone Fortuna ha vinto il contest fotogratico del 'Job training days'

S'intitola 'Europe is motion', ed è del giovane valdostano Simone Fortuna, la fotografia che si è aggiudicata il premio della Giuria tecnica del contest fotografico Primavera dell’Europa.

La premiazione del contest, organizzato dal Centro Europe Direct Vallée d'Aoste dell’assessorato regionale dei Trasporti, è avvenuta a Verrès nell'ambito dell'evento 'Job training days', che ha ottenuto un grande successo di partecipazione.

Scopo del contest era quello di far ‘raccontare’ ai partecipanti, attraverso le immagini, come l’Unione europea opera sul territorio valdostano, finanziando Progetti a favore dello sviluppo regionale.

Le immagini pervenute hanno saputo mostrare i diversi ambiti sui quali l’Europa interviene: dal recupero di edifici in montagna, agli interventi nella propria azienda agricola; dal restauro di beni culturali, alla realizzazione di un parco giochi, passando per i percorsi di istruzione e formazione.

Durante la premiazione sono stati assegnati diversi riconoscimenti tra i quali il secondo premio della Giuria tecnica alla foto 'Guardando insieme il nostro futuro in Europa', di Paolo Di Nardo.

Simone Fortuna ha ottenuto anche il premio Facebook per la fotografia 'Europe is change of perspective', che ha ricevuto 127 like e alla quale la stessa Giuria tecnica ha conferito una speciale menzione.

Un apprezzamento è stato espresso per l’immagine 'Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco', di Mathieu Bich.

Le immagini premiate sono visionabili nella pagina internet dedicata al Centro Europe Direct Vallée d'Aoste, all’indirizzo: www.regione.vda.it/europa/europe_direct/iniziative/contest_fotografico_i.aspx o alla pagina facebook del Centro.