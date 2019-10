Uno scooterista pirata della strada ha investito il ciclista 71enne a Quart

E' caccia al pirata della strada che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 13 ottobre, ha investito un ciclista di 71 anni sulla strada regionale di Quart. Il ferito, un aostano, dopo essere stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Parini, ha riferito ai medici di essere stato tamponato da uno scooter all'altezza della rotatoria del Villair.



Alla guida del veicolo a motore c'era un uomo che, sempre in base a quanto detto dal ciclista, dopo lo scontro si è fermato solo per qualche istante ed è poi ripartito. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent,allertati dal dirigente medico del Pronto soccorso ospedaliero.



Il ferito è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e traumatologia con una prognosi di 30 giorni. Come riportato in un precedente articolo, mentre era in Pronto soccorso il suo cellulare ha preso fuoco, forse perchè danneggiato dall'urto e in seguito surriscaldatosi.