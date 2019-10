La Valle laboratorio di Protezione civile con 'Io Non Rischio'

E' iniziata sabato 12 ottobre e durerà tutta la settimana in Valle la nona edizione della campagna 'Io Non Rischio'. I volontari e le volontarie delle diverse associazioni di Protezione civile valdostani hanno allestito punti informativi a Cogne, Aosta e Valtournenche per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico e sul rischio alluvione.

Quest’anno la campagna 'Io non rischio' ha apert la prima 'Settimana nazionale della protezione civile', sette giorni di eventi e iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani possono conoscere più da vicino il Servizio nazionale e regionale della Protezione civile.

Fino a giovedì 17 ottobre, la Protezione civile regionale è a 'porte aperte' in piazza Chanoux ad Aosta, con una mostra dedicata alle missioni di soccorso, alla Colonna Mobile Regionale, alla memoria degli eventi emergenziali sul territorio regionale, alle modalità di effettuazione di una chiamata di soccorso e alla conoscenza delle buone pratiche di protezione civile.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un’emergenza.