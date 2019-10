Gressaen precipita con il parapendio e muore al Colle del Piccolo San Bernardo

Dopo la scomparsa di Corrado Herin nel marzo scorso, un nuovo lutto scuote il mondo dei pompieri valdostani. Andrea Susanna, 46 anni, vigile del fuoco professionista residente a Gressan, è morto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, per i gravi traumi riportati dopo essere precipitato in parapendio in una zona montuosa sopra il lago Verney al Colle Piccolo San Bernardo, nel comprensorio di La Thuile.

Allertato il 118 da alcuni testimoni dell'incidente, sul posto è giunto un elicottero della Protezione civile di Aosta; medico e guide del Soccorso alpino della Guardia di finanza-Sagf hanno potuto solo constatare la morte del pompiere. Musicista nel gruppo dei Tamtando, sportivo appassionato, Andrea Susanna era molto conosciuto in Valle; lscia la moglie Monica e due figli.

"Una perdita dolorosa e importante per la nostra comunità - commenta Michel Martinet, sindaco di Gressan - ci stringiamo con sincero cordoglio al dolore della famiglia Susanna. Andrea era sempre pronto a segnalare in Comune problematiche riscontrate nel corso del suo lavoro, era prodigo di suggerimenti e sempre desideroso di dare una mano dove serviva. Siamo profondamente rattristati".

Il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, ha espresso il cordoglio alla famiglia a nome del Governo regionale.

La salma è stata portata alla camera mortuaria di Courmayeur. I finanzieri hanno subito avviato gli adempimenti di polizia giudiziaria e gli accertamenti per chiarire cause e dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato dall'improvvisa chiusura del parapendio dopo il decollo.

La zona dov'è avvenuto l'incidente è molto frequentata dai parapendisti in virtù delle ottime correnti che permettono voli generalmente sicuri e spettacolari.