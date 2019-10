Il generale delle Fiamme Gialle Ditroia in Commissione, ' la 'ndrangheta è interessata a speculazioni economiche in alta Valle'

Il generale Raffaele Ditroia in audizione in Commissione consiliare

"Teniamo alta la guardia perchè la 'ndrangheta è interessata ad acquistare ristoranti, pizzerie e alberghi in alta Valle". Riferito da Patrizia Morelli (AV) che ne è presidente, questo è il dato principale emerso nella riunione della prima Commissione consiliare regionale 'Istituzioni e Autonomia', che ha avviato una serie di audizioni nell'ambito delle funzioni attribuitele di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta.

"Abbiamo sentito il Comandante regionale della Guardia di finanza, Generale Raffaele Ditroia - riferisce Morelli - che ha anche espresso favorevole sulla proposta di legge riguardo all'istituzione, presso il Consiglio Valle, dell'Osservatorio permanente sulle associazioni criminali di tipo mafioso".

L'ipotesi che persone vicine ad alcune 'ndrine e a cosche siciliane operino per l'acquisto di strutture di ristorazione e ricettivo-alberghiere in alta Valle, soprattutto a Courmayeur, è stato tema di confronto tra il generale Ditroia e la Commissione.

"La vocazione turistica della Valle d'Aosta - ha confermato il Comandante della Guardia di finanza - la rende molto appetibile alle organizzazioni criminali che hanno bisogno di 'ripulire' ovvero riciclare ingenti somme di denaro derivante da reati. Sappiamo che in passato personaggi che non avevano particolari disponibilità economiche si sono ritrovati dall'oggi al domani titolari di ristoranti e alberghi, e il fenomeno pare si sia rinnovato in questi ultimi tempi".

L'alto ufficiale delle Fiamme Gialle ha assicurato che "la vigilanza sugli appalti e sulle operazioni finanziarie è massima da parte nostra; teniamo alta la guardia e questo è uno sforzo che l'Osservatorio permanente istituzionale sulle mafie potrebbe condividere con successo".

La problematica sarà oggetto nei prossimi giorni di ulteriori convocazioni in Prima commissione di rappresentanti delle Forze dell'ordine, della Procura, dell'Associazione Libera e del Comune di Aosta, che ha già istituito un Osservatorio comunale permanente per la legalità e la sicurezza.