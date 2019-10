Aosta: Il Comune organizza corsi gratuiti di patois per adulti

L’Amministrazione comunale di Aosta, su proposta dell'Assessorato regionale all’Istruzione e per il tramite del Bureau régional ethnologie et linguistique (Brel), intende organizzare uno o più corsi gratuiti di patois, rivolti agli adulti, da tenersi nel periodo novembre 2019/marzo 2020 in orario pre-serale (dalle 18 alle 20), indicativamente il lunedì e/o il giovedì, nella sede di un istituto scolastico del centro di Aosta.

Le tipologie di corso sono: “Lingua francoprovenzale e civilisation per principianti” e “Lingua francoprovenzale e civilisation - approfondimento”. Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 ottobre 2019. Ogni corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di dirci iscritti.

Gli interessati dovranno consegnare il modulo di pre-adesione all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Aosta - ubicato nel Palazzo municipale di piazza Chanoux e aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 16, e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - oppure trasmetterlo tramite e-mail, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, all’indirizzo pubblica-istruzione@comune.aosta.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica istruzione al numero di telefono 0165-300.549.