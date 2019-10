Batailles de moudzon: Oggi ad Aosta il 23esimo Trophée Ville d'Aoste

Nel ricordo di Gerardo Beneyton, fondatore e instancabile promotore delle attività dei Compagnons Batailles de Moudzon di cui è stato presidente per 22 anni, iniziano oggi alle 12 i combats della 23esima edizione del Trophée Ville d’Aoste.

Teatro della finale regionale della stagione 2019 delle Batailles de moudzon, come di consueto il prato della Torre del Lebbroso in via Festaz ad Aosta. Cinque le categorie ammesse: due di vachette,due di genisses e una di manzi di 4 anni.

La pesatura delle manze è alle 10, il pranzo è fissato per le 11. Prima dell'avvio dei combats, è previsto un minuto di raccoglimento in ricordo di Gerardo Benyeton al termine del quale Vilma Cerise, nuova presidente dei Compagnons, estrarrà a sorte e consegnerà a un allevatore un campanaccio dedicato a Beneyton, realizzato dalla Sabofer dell'artigiano Mauro Savin.