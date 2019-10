I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Anche quest'oggi in primo piano sui giornali nazionali resta la preoccupazione della comunità internazionale per i risvolti politico-terroristici derivanti dall'attacco sferrato da Erdgoan contro i Curdi. Spazio sulle principali testate nazionali anche alla questione profughi e alla politica.



Il Corriere della Sera - Bombe e rivolte, così l'Isis vuole liberare i prigionieri in Siria. Lamorgese, 'sui profughi l'Europa non ci lasci da soli'

La Stampa – I jihadisti attaccano le prigioni in Siria, in fuga foreign fighters e miliziani Isis. Grillo benedice l'alleanza con il Pd, Conte sogna un partito

La Repubblica - L'esercito di Erdogan avanza in Siria, Trump 'Ankara rispetti impegni o sanzioni dure'. Il popolo M5S incorona Conte, Grillo a Di Maio: più coraggio

Il Sole 24Ore – Manovra, tutti i tasselli del puzzle, dalla digital tax al taglio del cuneo. Lavori in casa, sconto in fattura a rischio. Putin contro Erdogan, 'via le truppe dalla Siria'

Il Fatto Quotidiano - Italia 5 Stelle, dopo Di Maio e Conte, il palco a Grillo: 'stiamo dando una narrazione al Pd, è meraviglioso'

Gazzetta dello Sport - Italia, 2 a 0 alla Grecia e record, a Euro 2020 con tre turni di anticipo. Formula 1, in qualifica doppietta Ferrari

Gazzettamatin.it - Chiesa 'Nuova Gerusalemme', una perquisizione anche in Valle d'Aosta.

Aostasera.it - Palazzo Cogne, il Ccs mette sul piatto 500 mila euro

Aostaoggi.it - Scialpinisti morti durante la bufera, il caso è archiviato



Aostanews24.it - Il parco naturale del Mont Avic festeggia 30 anni

BobineTV - Ccs offre 500 mila euro a Ravda per restare a Palazzo Cogne