IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 13 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @RESTANIANI@

E' pur vero che un assessore regionale al turismo aveva istituito il Comune di Cervinia ma che si inventino in un sol colpo due nuovi comuni vuol dire che l’aria del Cervino fa’ brutti scherzi. Il cartello è posizionato lungo la strada Statale 26 nei pressi di Chatillon. Se non si tratta di Photoshop vuol dire che spendiamo proprio male i soldi per i lavori pubblici.

