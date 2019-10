Hervé Barmasse ai piedi della montagna che si è rifiutata a Messner

La guida alpina valdostana Hervé Barmasse e gli alpinisti David Gottler e Andrea Marin hanno terminato la prima fase della spedizione al Chamlang, in Nepal, vetta che disse 'no' a Rehinold Messner nel 1983. I tre sono giunti ieri a Chukung, villaggio a 4700m nella regione del Khumbu; oggi, domenica 13 ottobre, è previsto l’arrivo al campo base del Chamlang, dove il loro progetto alpinistico entrerà nel vivo.

“I primissimi giorni di una spedizione - scrive Barmasse sul suo profilo social - quando ti muovi sopra i 5000 metri e non sei ancora acclimatato all’alta quota, le prestazioni sportive si ridimensionano in modo radicale. In media, per la stessa distanza e dislivello, la prima settimana impieghi il 40% in più del tempo”. E ancora: "quando non ti alleni, cerchi solo di riposare, mangiare (integrare), e recuperare facendo un po' di stretching, yoga e poi leggi, pensi, scrivi... Ma è solo un momento di attesa, perché se siamo qui, è soprattutto per muoverci".

L’obiettivo di Barmasse, Gottler e Marin è la traversata delle tre cime del Chamlang, che si divide in vetta occidentale 7,321m, centrale 7,235m e orientale 7,290m. Gli alpinisti oggi valuteranno le condizioni delle montagna e, meteo permettendo, lanceranno il loro attacco alla vetta.