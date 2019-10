IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 12 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @MERCATO

La Giunta Centoz ha ripreso occuparsi del mercato coperto di Aosta. Sta aprendo più dossier in questi ultimi sei mesi di consiliatura che dal giorno della sua elezione (2015). Ne ha messo di tempo per studiare. C'è chi in cinque anni consegue la maturità e chi in un quinquennio riesce ad andare al mercato.

