PAPA: Incontro alle povertà materiali e spirituali

Le povertà materiali e spirituali dell’Amazzonia sono state al centro dei lavori della terza congregazione generale, svoltasi nella mattina di martedì 8 ottobre. In particolare nell’aula del Sinodo è riecheggiata la denuncia delle ferite provocate da un modello di sviluppo “predatorio” che si uniscono alla sofferenza delle comunità cristiane per la mancanza di sacerdoti e per la difficoltà di celebrare l’Eucaristia.

Le parole dei padri — quaranta quelli intervenuti finora nelle prime sessioni insieme con un uditore — hanno dato voce al disagio e alle attese delle popolazioni locali, a partire dalle urgenze di una realtà sociale e religiosa non priva di risvolti drammatici, resi ancor più eloquenti dalla forza dirompente delle cifre elencate in Aula.

Soprattutto impressiona il dato riguardante gli indigeni uccisi tra il 2003 e il 2017 a causa del loro impegno in difesa del territorio: ben 1.119 in tutta la Regione Amazzonica, con una tendenza costante all’aumento.

Senza contare il fatto che lo scorso anno un milione di persone (36 per cento in più rispetto al 2017) sono state coinvolte direttamente nei conflitti legati allo sfruttamento della terra e dell’acqua. Allo stesso modo, colpiscono i numeri riguardanti la difficile situazione pastorale di alcune zone: quelle in cui il rapporto tra sacerdoti e territorio equivale a uno ogni 25.000 chilometri quadrati o dove per servire 1.100 villaggi esistono appena 45 preti.

In precedenza, nel pomeriggio di lunedì 7, sempre alla presenza del Papa, si era svolta la seconda congregazione generale durante la quale tra i principali temi affrontati vi sono stati il protagonismo dei giovani, la tutela delle falde acquifere, i combustibili fossili e la questione climatica, i riti indigeni e i viri probati. Nel contempo sono stati eletti i membri di due Commissioni: per l’elaborazione del documento finale e per l’informazione.