Porte aperte ad 'Artigiano in Fiera' a Milano con la biblioteca di Gressan

Trasferta lombarda per i coordinatori e gli associati della Biblioteca di Gressan, che hanno organizzato per la giornata di domenica 1 dicembre l’annuale visita alla Manifestazione 'Artigiano in Fiera' a Milano, dedicata a regali, addobbi e curiosità.

Il programma della giornata:

Ritrovo alle 7,30 di fronte al Municipio di Gressan, imbarco su bus Granturismo e partenza per il palacongressi Fieramilano di Rho.

Dall'arrivo in Fiera il tempo a disposizione per le visite ai diversi stand è fissato entro le ore 18 circa, orario previsto per il rientro. La quota di partecipazione è fissata in 20 euro per i residenti a Gressan, mentre per i non residenti è di 22 euro. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare la Biblioteca entro e non oltre il 26/11/2019 (in orario apertura).