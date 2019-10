G. Giachino 'Confindustria VdA punta a formazione di qualità' (VIDEO)

Senza formazione non può esserci qualità del lavoro, che è il motore della ripresa economica. Questo il senso dell'intervento di Vincenzo Boccia, presidente Confindustria nazionale, al Polo culturale Brambilla di Vèrres, dove si è svolto il worshop 'Industria 4.0 e piccole regioni: quale futuro tra globalizzazione e sostenibilità'.

L’evento, moderato da Giuseppe De Filippi, vicedirettore del TG5, ha concluso l’appuntamento finale di tre giorni dedicati al lavoro e alla formazione dal tema 'Job Training Days'. Oltre al presidente Vincenzo Boccia, sono intervenuti al workshop Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria di Confindustria; Francesco Bonfiglio, vice presidente Confindustria Valle d’Aosta; Antonio Fosson, Presidente della Giunta; Luigi Bertschy, assessore regionale agli Affari europei e Politiche del lavoro; Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria VdA; Alessandro Giovenzi, sindaco di Verres e Patrik Vesan, docente del Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta.

"La crescita è la precondizione per eliminare i divari e costruire un paese diverso – ha sottolineato Boccia - E’ necessario ripartire dall’articolo 1 della costituzione: 'l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro', guardando all’Europa e al mondo esterno, è questa la sfida.

Per Boccia "bisogna coniugare crescita e interesse eliminando i divari tra territori e imprese e questo si può fare con le persone. Bisogna lavorare sul medio periodo per avere delle politiche efficaci, noi siamo la boutique dell’industria del mondo con i nostri prodotti di nicchia".

Di persone e della loro formazione ha parlato anche Carlo Robiglio: "Bisogna cambiare mentalità, uscire dall’idea che è importante solo il titolo di studio, lo sono anche le competenze siano esse tecniche scientifiche o linguistiche. La loro carenza ha generato il problema in questi ultimi anni di avere investimenti e processi assolutamente innovativi e di non avere le persone che hanno le competenze per gestirli".

L’aspetto della formazione,è fondamentale anche per Giancarlo Giachino: "Per poter ottenere la piena realizzazione del Piano nazionale Impresa 4.0 che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida, occorre operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni mirate e talvolta personalizzate e non settoriali, agire su fattori abilitanti".

"L’industria 4.0 si basa sul concetto di digitalizzazione di ecosistemi, di economia di commercializzazione di servizi che non hanno confini - ha spiegato Francesco Bonfiglio – il nuovo è il capitale umano, la persona è la leva attraverso la quale si può cambiare per essere efficienti in questa nuova economia".