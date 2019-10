In Valle il doppio di morti in incidenti stradali rispetto media nazionale

Cala la media degli incidenti stradali ma aumentano quelli mortali. In Valle d'Aosta l’indice di mortalità nei sinistri supera il valore di quattro morti ogni 100 incidenti, risultando più che doppio rispetto alla media nazionale. Nel 2018 si sono verificati nella nostra regione 257 incidenti in cui sono morte dieci persone e 176 sono rimaste ferite. L'anno precedente gli incidenti sono stati 283, con nove morti e 201 feriti.

Il dato emerge dalle recenti statistiche provinciali elaborate da ACI e Istat; come in Valle, identico indice è individuato nelle province di Oristano, Sondrio, Rieti, Frosinone, Chieti, Caserta, Foggia, Potenza, Matera, Cosenza, Crotone, Enna. A livello generale nel 2018, sulle strade italiane, si sono registrati 172.553 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 3.334 decessi e 242.919 feriti. Rispettivamente 472 incidenti, nove morti e 665 feriti, in media, ogni giorno.

Le statistiche indicano Genova 'maglia nera' nella triste classifica delle morti su strada ma il dato tiene conto delle 37 vittime causate lo scorso anno dal crollo del Ponte Morandi). Seguono Bari, con 24 morti in più, Brescia (+22), Messina (+19), Chieti (+15) e Vercelli (+13). 'Maglia bianca', invece, per Modena e Foggia, dove si sono registrati 18 morti in meno. Seguono Cuneo e Trapani (-16), Asti, Caserta e Taranto (-15).