Il fine settimana segna l'ingresso della Valle nell'autunno

Nei prossimi giorni brevi e rapide perturbazioni movimenteranno il tempo sulla Valle d’Aosta.

Ottobre volta pagina e si lascia alle spalle un inizio di autunno mite, soleggiato e con temperature http://cf.regione.vda.it/temperature.phprdo estive, per introdurre la nostra regione a un nuovo momento dell’anno, più ombroso e fresco.

Con il definitivo cedimento dell’anticlone delle Azzorre, correnti nord-occidentali accompagnano aria più fredda e umida verso la penisola guastando, a intermittenza, il prossimo fine settimana.

Sabato 12 ottobre, probabilmente coperto al mattino, si farà più limpido e soleggiato nel suo corso mentre domenica, partita con il sole, tenderà a ingrigirsi dal pomeriggio sera. Nella notte si dovrebbe registrare il passaggio più intenso con qualche sporadica nevicata sui confini che potrebbe scendere fino ai 1700-1800 m di quota.

In quest’ andirivieni di nuvole, le temperature potranno variare influenzate oltre che dal soleggiamento e dall’ingresso di aria più fresca, anche dagli effetti del foehn. In generale sarà ancora rilevante lo scarto tra le prime ore del mattino e le ore centrali della giornata. Esse, inoltre, guadagneranno qualche grado nelle valli proprio in ragione del vento di caduta che nei pomeriggi di venerdì e di sabato soffierà moderatamente forte.



Vendemmie e sagre delle mele, insomma, sembrano essere accompagnate da giornate abbastanza clementi, ancora parzialmente soleggiate e non troppo frizzanti, con un autunno sempre più pronto a mostrare i suoi tratti più sinceri, ma discreto.