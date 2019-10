Invasione Kutdistan: Condanna Ampi Vgil Arci Legambiente

ANPI Valle d’Aosta, ARCI Valle d’Aosta, CGIL Valle d’Aosta, Legambiente Valle d’Aosta, alla notizia dell’aggravarsi della situazione al confine tra Turchia e Siria e dell’avvio ai bombardamenti da parte dell’esercito nelle zone storicamente abitate dalle popolazioni curde, unendosi agli appelli nazionali e internazionali che in queste ore stanno mobilitando la società civile,

condannano fermamente

l’azione turca contro i Curdi, alleati negli ultimi anni delle forze occidentali e protagonisti nel respingimento dell’avanzata dell’Isis;

ricordando inoltre che i Curdi, anche per salvaguardare la sicurezza e la serenità dell’Europa e del nostro Paese, hanno pagato un ingente prezzo in termini di vite umane, auspicano che:

· cessino immediatamente le ostilità e si fermino le manovre di invasione del territorio siriano abitato

dalla popolazione curda;

· si dia mandato a una delegazione internazionale che garantisca in loco la fine delle

ostilità, il rispetto dei confini, il diritto internazionale;

· si provveda all'invio di soccorsi per eventuali feriti;

· si apra una sessione di discussione dedicata, tanto nel Parlamento europeo quanto in quello

italiano;

· si chieda che il caso sia messo con urgenza all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Invitano tutte le associazioni ad aderire all’appello e a promuovere una serata informativa che si terrà mercoledì 16 Ottobre alle ore 18, presso la Cgil della Valle d’Aosta in Via Binel, 24

Interverranno: Firat Ak gia rappresentante della comunità Kurda in Italia Stefano Mauro giornalista del Manifesto