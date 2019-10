40ème anniversaire de l’Association des Levalloisiens d’Origine Valdôtaine (ALOV)

La journée sera animée par le groupe des Trouveur Valdoten qui présenteront aux émigrés et au grand public les chansons de la tradition valdôtaine.

Dans le cadre de ces célébrations, le samedi 26 octobre à la Maison de la Vallée d’Aoste, 34 rue Pierre Brossolette à Levallois, M. Alessandro Celi, professeur d’Histoire, Président de la Fondation Émile Chanoux et membre de l’Académie Saint-Anselme d’Aoste, présentera la conférence La Vallée d'Aoste, Histoire et culture d'un Pays francophone au-delà des Alpes. Samedi 26 et dimanche 27 octobre, il sera également possible de visiter l’exposition des œuvres sculptées sur bois De la Bible à l’an 2000, de Giovanni Thoux.

L’Association des Levalloisiens d’Origine Valdôtaine (ALOV) est une association de personnes originaires de la Vallée d’Aoste, créée sous l’impulsion de Parfait Jans, alors Maire de Levallois-Perret et originaire de Lillianes. L’idée principale qui était à la base de cette association était la création d’une Maison pour les nombreux Valdôtains ayant émigré dans cette commune.