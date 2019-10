Aosta: Per Natale in piazza Chanoux torna l’albero tecnologico della Chambre

Per le Feste di fine anno 2019 il Comune di Aosta riproporrà la collaborazione con la Chambre Valdôtaine per l’installazione dell’“albero di Natale Hi-tech”, in piazza Chanoux, per la realizzazione di iniziative a tema nella città di Aosta in occasione delle festività.

La scelta della Giunta cittadina deriva dalla valutazione dei risultati ottenuti lo scorso anno, giudicati ottimi. In piazza Chanoux si prevede l’installazione dell’albero di Natale tecnologico già apprezzato nelle passate festività dal 23 novembre (inaugurazione il giorno precedente) al 10 gennaio 2020. A corollario dell’attrazione, saranno organizzate anche alcune attività di animazione e intrattenimento cura della Chambre, consistenti in momenti di intrattenimento musicale per cittadini e turisti e momenti di intrattenimento “natalizio” per bambini.

Inoltre, poiché l’Amministrazione comunale realizzerà animazioni natalizie per bambini in piazza Roncas è stata avanzata alla Chambre Valdôtaine la proposta di prevedere l’installazione della “Casetta di Babbo Natale” nella medesima piazza per creare un’area completamente dedicata ai bambini.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, - spiegano la vicesindaco Antonella Marcoz e l’assessore al Decoro urbano, Andrea Paron - siamo soddisfatti di riproporre la collaborazione con la Camera di commercio. Quest’anno, poi, il programma di iniziative già particolarmente cospicuo, si arricchirà ulteriormente con animazioni a tema in piazza Chanoux e lo spazio dedicato ai bambini in piazza Roncas, senza dimenticare la pista di pattinaggio che tornerà sul sagrato del “salotto buono” cittadino e l’incremento dell’investimento per le luminarie. Insomma, per il prossimo periodo delle festività natalizie e di fine/inizio d’anno Aosta si presenterà in una veste ancora più suggestiva e magica, pronta a incantare cittadini e visitatori grandi e piccoli.”