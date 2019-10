I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

In primo piano su tutti i giornali di oggi l'attacco deciso da Erdgoan contro i Curdi con armi pesanti; preoccupazione nel mondo e l'ira di Trump. Spazio sulle principali testate nazionali anche al raid di un giovane neonazista in una sinagoga in Germania e ai primi effetti del taglio dei parlamentari da parte del Conte bis.

Il Corriere della Sera - Siria, via anche all'invasione da terra da parte della Turchia; Trump, 'cattiva idea'. Chi è 'Anon', il killer in divisa neonazista che va a fare una strage ascoltando rap

La Stampa – Artiglieria e raid di F-16, Erdogan attacca i Curdi; Trump, 'cattiva idea'. Sparatoria in Germania, killer apre il fuoco su ebrei all'esterno di una sinagoga. La sforbiciata dei parlamentari scatena l'ira nei piccoli comuni

La Repubblica - Attacco militare di Erdogan ai Curdi, per Trump 'una cattiva idea'. Taglio parlamentari, pronta una fronda trasversale. Giovane neonazista spara contro ebrei in Germania

Il Sole 24Ore – Dazi, ripartono i negoziati Usa-Cina, tutti i fronti aperti dalle due superpotenze. Unicredit, dal 2020 tassi negativi sui conti oltre 100 mila euro

Il Fatto Quotidiano - Siria, dopo i raid Erdogan avvia l'offensiva di terra, '15 morti, sotto attacco anche Kobane'. La giravolta di Trump, 'cattiva idea'

Gazzetta dello Sport - Gazidis, 'abbiamo dovuto salvare il Milan dalla serie D. Germania-Argentina, gol e spettacolo, a Dortmund finisce 2 a 2

Gazzettamatin.it - Atk Vertical del Mont Mary: oltre 350 atleti domenica al via

Aostasera.it - In viaggio con un 13enne senza documenti, arrestati due passeur

Aostaoggi.it - Trasportavano 13enne in Francia, due arresti al Monte Bianco



Aostanews24.it - La Valle d'Aosta al TTG di Rimini

BobineTV - Enval, la nuova gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta