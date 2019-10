Alpmed sollecita maggiore coinvolgimento imprese e turismo sostenibile

“Portare all’attenzione delle Istituzioni le reali esigenze delle nostre imprese. In questo senso cercheremo di dare vita nel corso dell’anno eventi che possano favorire sempre di più il confronto tra i diversi attori proprio per cercare di raccogliere le loro necessità e fare degli imprenditori gli attori protagonisti di questa importante iniziativa”. Nicola Rosset, Presidente della Chambre Valdôtaine e alla guida anche dell’Associazione Alpmed. Spiega gli esiti dell’incontro tra le Camere di Commercio dell’Associazione CCI Alpmed.

L’incontro, che si è svolto a Roma in occasione di Eurochambres Economic Forum, è stato l’occasione per ribadire l’importanza dell’attività portata avanti per la promozione e la tutela delle imprese che operano nell’area geografica facente capo all’Euroregione.

All’incontro erano presenti i rappresentanti di Auvergne-Rhônes-Alpes, Liguria, Piemonte, Provence-Alpes Côte d’Azur, Sardegna e Valle d’Aosta e nel corso della riunione sono state tracciate le linee guida che caratterizzeranno il lavoro dell’Associazione nei prossimi mesi.

La riunione ha evidenziato la comune volontà di dare nuovo impulso al coinvolgimento delle imprese dei differenti territori per rendere sempre più incisiva la presenza degli attori economici nell’ambito del Parlamento Europeo delle Imprese, l’appuntamento annuale che vede imprenditori e sistemi camerali provenienti dai diversi paesi europei confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle Istituzioni dell’Unione Europea.

“Quella dell’attenzione alla tutela e alla valorizzazione del territorio – ha sottolineato Rosset -è certamente uno degli elementi comuni tra tutti i partner Alpmed. Proprio per questa ragione stiamo ipotizzando una iniziativa che possa andare ad arricchire l’offerta turistica delle singole regioni creando un ideale percorso per collegare le differenti aree di pregio naturalistico esistenti all’interno dell’Euroregione. Si tratta di una iniziativa che siamo certi potrà rappresentare un interessante atout da spendere sul mercato internazionale”.

***L’Associazione senza scopro di lucro Les CCI Alpmed Asbl, opera su di un territorio complessivo di oltre 142 mila Km quadrati e raggruppa oltre 2 milioni di imprese che generano un Pil complessivo di circa 550 miliardi di euro e circa 8 milioni di posti di lavoro.