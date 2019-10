Il senatore Laniece richiama l’attenzione del governo giallo verde sui problemi dei piccoli produttori energia

Perché le norme incentivanti in favore delle piccole centrali idroelettriche sono state stralciate? Lo ha chiesto oggi al Governo, con un question time, il senatore della Valle d’Aosta, Alberto Laniece, che ha pure chiesto se le misure saranno previste all'interno dei provvedimenti annunciati dal Governo per la protezione dell'ambi

ente e lo sviluppo sostenibile al fine di incentivare e sostenere le piccole produzioni di fonti rinnovabili con particolare riferimento alle zone di montagna.

Infatti, la prima bozza dello schema di decreto di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, cosiddetto decreto ministeriale Fer 1, conteneva misure a favore delle centrali idroelettriche di piccola derivazione, fino a 220 Kilowatt.

Al senatore valdostano ha risposto il ministro dello sviluppo economico, senatore Patuanelli, che ha detto: “La limitazione agli incentivi per nuovi impianti idroelettrici risponde infatti all'esigenza di contemperare l'interesse dei piccoli produttori all'accesso agli incentivi, senza però creare danni ambientali ai corpi idrici, così come riferito anche dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, tengo a precisare che il Ministero dello sviluppo economico continuerà nel suo impegno di sostenere e incentivare tutte le imprese che operano sul fronte delle fonti rinnovabili, comprese le piccole produzioni nelle zone montane, adottando ogni iniziativa utile in tal senso”.

Nella replica Laniece ha sottolineato: “Il settore idroelettrico, per noi di montagna, è fondamentale e importante. Non c'è assolutamente una volontà di sfruttare il territorio in modo negativo. Noi vogliamo vedere nell'idroelettrico una reale opportunità di sviluppo delle nostre realtà e, soprattutto, tenere in considerazione un'energia green, una fonte energetica assolutamente pulita. Sarà pertanto nostra cura seguire attentamente l'evoluzione di questo settore”.