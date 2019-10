Rodin – Giacometti expositions à la Fondation Gianadda

La sculpture occupe une place importante dans le développement de la Fondation Pierre Gianadda. Elle est omniprésente dans l’esprit et les démarches de Léonard Gianadda, comme le montrent les exemples d’Auguste Rodin et d’Alberto Giacometti. La présentation, en parallèle, de ces deux créateurs est donc une bonne occasion de revenir sur leur présence à Martigny à travers une exposition photographique.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Giacometti et le Musée Rodin, tous deux situés à Paris, et créée à partir de leurs magnifiques collections, l’exposition « Rodin-Giacometti » est la première à souligner les correspondances entre les œuvres de ces deux génies.

Présentée selon des axes thématiques, l’exposition souligne les similitudes entre ces deux univers magistraux. Vigoureux, le modelé de Rodin laisse voir le travail de la glaise sous le bronze, alors que celui de Giacometti acquiert sa singularité dans ses personnages étirés et filiformes, après-guerre. Chez les deux sculpteurs, la répétition d’un même motif caractérise l’approche du modèle et témoigne d’une recherche inlassable de justesse. Si l’usage sans précédent de l’accident apparaît comme une des contributions majeures de Rodin, les figures brisées conservées par Giacometti révèlent combien chaque « aléa » fait partie intégrante de son processus créatif. Parfois délibérément déformées, les œuvres de Rodin aboutissent à une incroyable expressivité, tandis que celles de Giacometti s’étirent selon sa conception toute personnelle. Les groupes se retrouvent dans leurs deux microcosmes, révélant chez Rodin une puissance expressive manifeste, tandis que dans l’immédiat après-guerre, Giacometti nous offre une vision fugitive de figures en mouvement qui renvoie à la solitude inhérente à la condition humaine. Essentiel dans l’histoire de la sculpture moderne, le socle participe de la sublimation des œuvres. Interpellés par son rôle, les deux artistes en étudient à chaque fois les possibilités plastiques. Enfin, tous deux nourris très jeunes par l’art du passé, ils créent une silhouette universelle, « L’Homme qui marche », en 1907 pour Rodin et en 1960 pour Giacometti, métaphore de nos quêtes et aspirations spirituelles.



Cette exposition vise à instaurer, de façon inédite, un dialogue entre les créations de deux sculpteurs, au-delà des époques et des styles. Elle propose ainsi aux visiteurs une expérience originale et, à travers la mise en perspective de ces deux univers croisés, les invite à considérer ces derniers d’un regard neuf et leur livre de précieuses clés à la compréhension des démarches artistiques novatrices qui les sous-tendent.

(Présentation de l’exposition dans le Cahier du Nouvelliste du 25 juin 2019, par Julia Hountou)