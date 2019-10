La Valle d’Aosta al salone TTG Travel Experience

All’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Chambre Valdôtaine, hanno dato la propria adesione 9 realtà valdostane: i consorzi turistici di Cervinia Valtournenche, Chamois, Courmayeur Gressoney Monterosa, La Thuile e le strutture alberghiere Alpissima Mountain Hotels, Maison Dominique e Montana Lodge.

Al centro Laurent Viérin con il Pres. ENIT Giorgio Palmucci e lo staff Rava

I consorzi e le strutture alberghiere avranno la possibilità di presentare la propria offerta nel contesto dello stand istituzionale della Valle d’Aosta e l’occasione di incontrare tour operator e buyer provenienti da tutto il mondo.

La presenza della Valle d’Aosta a questo importante appuntamento - dichiara l’Assessore al Turismo, Laurent Viérin - principale fiera B2B per il mercato turistico italiano, rappresenta un’importante vetrina per promuovere la nostra offerta davanti agli occhi del mondo. L’evento è, inoltre, un’interessante occasione per i nostri operatori turistici di incontro e confronto tra domanda e offerta per poter creare nuovi business, sviluppare nuove idee turistiche e fare networking.

Il TTG di Rimini è cuno degli appuntamenti più importanti per chi si occupa di turismo – dice il Presidente della Chambre Valdôtaine, Nicola Rosset - il Salone costituisce infatti un’ occasione unica di promozione per le diverse unicità che il nostro territorio è in grado di offrire. Accoglienza e professionalità ma, anche enogastronomia, cultura, sport, natura in una logica di sistema capace di valorizzare in maniera trasversale le diverse peculiarità che caratterizzano il nostro comparto imprenditoriale e produttivo.

Anche quest’anno il TTG Travel Experience di Rimini si conferma la manifestazione più interessante nel panorama nazionale ed internazionale per il nostro settore - dichiara il Presidente ADAVA, Filippo Gérard -. Ed è proprio per questo che è particolarmente importante che la Valle d’Aosta sia presente al salone con uno stand che metta in evidenza la qualità e la ricchezza della nostra offerta turistica. Punto di forza della fiera è poi l’opportunità per gli operatori turistici di incontrare e avviare iniziative promo-commerciali con i più importanti buyers di settore provenienti da tutto il mondo.

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto VDA-Passport - Progetto per l'internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d'Aosta, finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR Valle d'Aosta e realizzato per il tramite della Chambre Valdôtaine in collaborazione con l'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato e l'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali.