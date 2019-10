Charvensod: Sale e spazi per il gioco giovedì 10 in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Charvensod è convocato per le 18 di giovedì 10 ottobre, con sei punti all’ordine del giorno.

Dopo le comunicazioni del sindaco, Ronni Borbey, i consiglieri saranno chiamati ad approvare la quinta variazione al Bilancio di previsione 2019/21 e al relativo Documento unico di programmazione.

I lavori proseguiranno con l’autorizzazione a favore di due privati alla ricostruzione di un manufatto sul proprio terreno a distanza inferiore dal confine comunale. Saranno quindi posti in approvazione il Regolamento in materia di accesso civico e di accesso documentale nonché quello su sale giochi e spazi per il gioco.