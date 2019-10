Programmata per lunedì 14 ottobre la chiusra del Colle del Gran San Bernardo

La statale 27 sarà chiusa al traffico a partire dal km 26,200, a monte del comune di Saint Rhemy, fino al confine di Stato, a circa 2.450 metri sul livello del mare.

Nella prima fase di intervento, che precede il peggioramento delle condizioni meteo, le squadre Anas eseguiranno le attività finalizzate a mitigare i danni che le valanghe potrebbero arrecare durante l’inverno agli elementi che costituiscono la sede stradale.

Tali interventi consistono in particolare nello smontaggio delle barriere di protezione e della segnaletica verticale e il loro stoccaggio in deposito. Il provvedimento, preso in accordo con l’Ente gestore svizzero, resterà in vigore durante l’intera stagione fino alla riapertura del valico, prevista per giugno 2020.

