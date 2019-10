Morto generale Angelo Massa, ex comandante GdF Vda

Dopo una lunga malattia è morto Angelo Massa, generale della guardia di finanza al vertice del comando regionale della Valle d'Aosta dal 2009 al 2011.

Il funerale si svolgerà giovedì 10 ottobre, in cattedrale ad Aosta. Nel 2011 era stato assegnato al comando interregionale dell'Italia centro settentrionale di Firenze e, una volta in pensione, aveva scelto di stabilirsi con la moglie in Valle d'Aosta. Nel 2013 era stato insignito della onorificenza di ufficiale dell'ordine 'al merito della Repubblica italiana'. Il comando regionale della guardia di finanza della Valle d'Aosta si stringe al cordoglio della famiglia.

"Era un piacere parlarci - lo ricorda in un post su facebook Emily Rini, presidente del Consiglio Valle - essendo una persona intelligente, ligia al dovere e che incarnava i valori autentici dello spirito di servizio e della famiglia. Insomma, era una persona perbene. Un Signore", sia "con la divisa, sia senza".(ANSA).