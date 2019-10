Arrestati due cittadini francesi che trasportavano un minoreal Traforo del Monte Bianco

Nel corso della notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini francesi. Gli agenti della Polizia di Frontiera in servizio al Traforo del Monte Bianco hanno proceduto al controllo di un’autovettura Citroen C3 con targa francese, cona bordo H.S.A. e K.A., entrambi nati nel 1994, ed un minore di anni 13, senza documenti.

I due adulti, alla richiesta di fornire chiarimenti in merito al trasporto delminore, che non ha vincoli di parentela con essi, non sono stati in grado digiustificare il trasporto dello stesso verso la Francia.

Dagli accertamenti effettuati dal personale operante è emerso che i due, entrati la notte precedente sul territorio italiano sempre tramite il Traforo del Monte Bianco, hanno raggiunto Milano, hanno preso contatti con il minore straniero e sono ripartiti alla volta della Francia.

E’ stato altresì accertato che i due arrestati hanno ricevuto messaggi sul telefonino con l’indicazione del tragitto da effettuare e sulle modalità da seguire per “evitare i controlli di polizia”.

A H.S.A. è stata sequestrata la somma di 400 euro. E’ stata sequestrata anche l’autovettura unitamente ai due telefoni cellulari in possesso dei cittadini francesi.

I due sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.