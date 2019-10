Confcommercio su vendite al dettaglio: nessuna sorpresa

Rete Imprese Italia non condivide le proposte legislative all'esame della Commissione finalizzate all'introduzione di criteri rigidi per la misurazione della rappresentatività così come ritiene che tale delicata materia non possa essere oggetto di negoziato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori attraverso un accordo interconfederale poiché essa attiene alle relazioni tra le organizzazioni datoriali stesse. E' quanto si legge in un comunicato di Rete Imprese Italia in occasione dell'audizione presso la Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, sull'individuazione dei criteri per la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni Datoriali.