IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 8 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @APPALTI@

Ogni 5 anni ad Aosta, alla vigilia delle elezioni, la Giunta in carica peromette la realizzazione di un ostello della gioventù. Ora pensano alla riconversione dell'antica casa Deffeyes.

Se l'appalto per l'affidamento avrà i tempi dell'appalto per il cine teatro Giacosa, nel 2030 la giunta uscente prometterà di realizzare l'ostello della gioventù.

