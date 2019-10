Il dibattito sul voto ai sedicenni si è affievolito dopo i giorni infuocati di fine settembre. Cosa ne pensano i valdostani?

Lo Ius culturae va fatto subito, trovando la giusta mediazione tra alleati. Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta in un'intervista a La Repubblica nella quale chiede alla maggioranza un passo concreto verso il popolo di Greta:

"Una riforma costituzionale da fare in un anno: il voto ai sedicenni".

E' un modo, secondo Letta, per dire a quei ragazzi "vi prendiamo sul serio e riconosciamo che esiste un problema di sottorappresentazione delle vostre idee, dei vostri interessi".

Ma ha senso dare il voto ai sedicenni per le elezioni politiche senza responsabilizzarli per tutto il resto: patente, responsabilità penali e civili?

“Alla possibilità di votare a 16 anni non ci avevo mai pensato. A sedici anni si possono fare molte cose, come lavorare e pagare le tasse, quindi sarebbe ragionevole immaginare anche l’idea del voto”. In una breve intervista a la Repubblica, Emanuele Crisanti, in arte Nuele, classe 2003 e che alle audizioni di X Factor ha portato il suo brano Carote, diventato un tormentone sui social (e capace di raccogliere quasi 9 milioni di visualizzazioni su YouTube) e cantato anche durante la manifestazione ambientalista del 27 settembre, dice che “quella di Enrico Letta è una proposta interessante” anche se, come studente del liceo Lucrezio Caro di Roma, precisa poi che all’idea del voto non ci crede granché.