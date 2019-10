Ultimo nato, per il momento, nella grande famiglia di Aostacronaca e Aostasports

Da oggi la grande famiglia della macroregione dell’informazione della quale con una ventina di confratelli giornali online si onorano di far parte Aostacronaca.it e Aostasports.it, è diventata ancora più numerosa.

E’ infatti nato www.piazzapinerolese.it che ha iniziato un nuovo cammino per raccontare il territorio. Un cammino a fianco dei lettori, un cammino in cui si è scelto come immagine la piazza, una piazza che è luogo di incontro e di confronto. Uno spazio dove si scambiano informazioni e idee, e dove i fatti e le storie di un territorio ricco e vario, come è il Pinerolese, verranno riportati prestando attenzione a ciò che succede e non all’opinione di chi ne scrive.

“Piazza Pinerolese” (www.piazzapinerolese.it) è parte del Gruppo MoreNews che da 18 anni è presente con quotidiani on line nelle province del Piemonte, in Valle d’Aosta, Liguria, Montecarlo e Costa Azzurra e di recente anche in Lombardia. Buon lavoro ai colleghi di www.piazzapinerolese.it