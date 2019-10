I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Il Corriere della Sera - Trieste, il furto denunciato dal fratello del killer e il giallo delle fondine sequestrate. Ecco l'Italia che paga in ritardo

La Stampa – Sparatoria a Trieste, ecco com'è andata; il giallo delle fondine. Parigi, ecologisti e gilet gialli bloccano centro commerciale

La Repubblica - Agenti uccisi in questura, l'assassino ha sparato 23 colpi usando le loro pistole. Gli Usa avvertono l'Italia, 'comunisti cinesi pronti a rubare dati sensibili'

Il Sole 24Ore – Partite Iva, stretta del governo sulla flat tax fino a 65 mila euro. Tutor riattivati su 800 chilometri di strade

Il Fatto Quotidiano - Trieste, Meran ha sparato almeno 15 proiettili, la madre: 'non so come chiedere perdono'

Aostasera.it - Due sacchi di marijuana in un rudere a Sarre, denunciato 26enne

Aostaoggi.it - Scoperti in un rudere a Sarre 3,5 chili di marijuana



Aostanews24.it - Traforo del Monte Bianco, arrestato passeur pakistano

BobineTV - Una sottocommissione per riformare la legge elettorale regionale