Sulle alpi i ghiacciai aumentano di numero perché si spezzettano e diventano più piccoli

"Il riscaldamento climatico in atto è intenso sul nostro sistema alpino che è particolarmente sensibile a questa crisi termica che dura da 30 anni. Negli ultimi 15 anni le temperature sono cresciute di circa 1,5 gradi. I ghiacciai si sono fortemente frazionati". E' quanto afferma il geologo dell’Università di Camerino Massimiliano Fazzini.

“Sull'arco alpino negli ultimi 30 anni – ha precisato - sono passati da 94 a 103 proprio perché si sono spezzettati, la loro estensione si è ridotta del 35% e molti sono completamente scomparsi. Nel 1985 i ghiacciai alpini avevano 250 Km cubi di acqua mentre oggi hanno solo 73 km cubi di acqua, dunque la loro potenza idrica è diminuita. Ora c'è bisogno di agire, di buone pratiche, di modelli innovativi”.

Esperto in climatologia Massimiliano Fazzini, rappresentante dell’Associazione Internazionale dei Climatologi e docente dell'Università di Camerino a margine di un incontro alla Stampa Estera ha sottolineato: “Bisogna puntare sulle buone pratiche, incentivare l’educazione ambientale. Ad esempio i Parchi sono fondamentali perché in quanto aree protette riescono a mantenere condizioni in ambiente fisico allo stato originale. Ed al loro interno sono fondamentali le Guide Ambientali Escursionistiche in quanto riescono a dare, a trasmettere, un’educazione ambientale alle persone – ha continuato Fazzini - ai giovani, alle nuove generazioni".

Per bclimatologo, infatti, "questa educazione fa da effetto domino nei confronti dell’intera popolazione con la fruizione di questi concetti anche nelle scuole o durante specifici eventi da loro organizzati. E’ fondamentale seguire questo stile di educazione in modo tale da salvare il salvabile”.