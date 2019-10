Alla Bottega della Fiducia si acquista fiducia e solidarietà

Si è concretizzata, al Centro Polivalente del Quartiere Dora di Aosta, l’apertura dello sportello “Botteghe della Fiducia”. Un progetto dell’associazione di volontariato ANTEAS (associazione nazionale di tutte le età attive per la solidarietà) che propone spazi di comunità in cui l’accoglienza, l’ascolto e la condivisione vogliono essere punti di forza per andare a combattere alla solitudine e all’autoisolamento.

Alla presenza dell’Assessore comunale Luca Girasole, del segretario regionale della CISL Jean Dondeynaz e del segretario di CISL Pensionati Vincenzo Albanese, a fare gli onori di casa lo staff di Anteas Valle d’Aosta guidato dal suo presidente Giuliana Novello.

Con questa iniziativa si punta a sostenere le fasce deboli andando a potenziare e rafforzare quanto già esiste, dando vita a uno sportello di ascolto e condivisione per supportare, accogliere e fornire strumenti e soluzioni.

“Si parla di aiuto per il disbrigo delle pratiche burocratiche, supporto per visite mediche, ma anche semplicemente per andare a fare la spesa; il tutto unito da situazioni di socialità”, hanno detto gli organizzatori.

Dopo il quartiere Dora, che ha dato il là a questa proposta di ANTEAS Valle d’Aosta, è prevista l’apertura di altri punti, il primo dei quali è previsto a Verres. Ad Aosta sarà aperto un secondo sportello in Vale Europa.