Alla scoperta delle meraviglie di Villeneuve con le Giornate d'Autunno del Fai

Tornano anche quest'anno in Valle d'Aosta le Giornate d'Autunno del Fondo ambiente italiano-Fai.

La delegazione valdostana del Fai propone infatti per domenica13 ottobre la 'Giornata a Villeneuve' in collaborazione con il Comune e la parrocchia della località dell'envers. Un percorso che interesserà tutto il territorio, dal sito di Chatel-Argent alle vie del borgo.

Come nelle passate edizioni, che hanno avuto come protagonisti Sarre e Morgex, la visita ha l'obiettivo di far scoprire i luoghi più importanti del comprensorio, fra i tanti l’antica chiesa di Santa Maria e la fornace, nonché la storica centrale idroelettrica.

Gli abitanti del paese apriranno alcuni Barmé, cantine naturali uniche nel loro genere, scavate nella roccia viva della Becca, la collina che sovrasta il borgo di Villeneuve. I visitatori saranno quindi accompagnati alla scoperta di questi ambienti, ognuno diverso dall'altro, nati dal connubio perfetto tra la natura e l'inventiva dell'uomo, delle vere e proprie grotte antropizzate e scenografiche ricche di storia e di bellezza.

Vera e propria chicca della giornata, l'antico frantoio per la produzione dell’olio di noci della famiglia Georgy, insediata a Villeneuve nei primi anni dell'Ottocento. Il fabbricato con il torchio, acquistato 200 anni fa da Antoine Georgy, valente e intraprendente fabbro del paese, era già attivo dalla fine del Seicento.

La mola di pietra, utilizzata sino al dopoguerra per la frantumazione dei gherigli, era azionata da una pala idrica nel ruscello allora esistente e portava inciso l'anno di fabbricazione: 1713. Sono previsti due turni di visita accompagnati: alle ore 9,30 e alle ore 14,30 con ritrovo davanti al Municipio di Villeneuve. Le visite sono a contributo (minimo o libero) destinati a sostenere le attività della Fondazione.