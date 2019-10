Incidente a Nus, un veicolo viaggiava in corsia opposta

Le due donne di 40 e 50 anni di Nus ricoverate in rianimazione dopo lo scontro frontale di venerdì pomeriggio sulla strada statale 26 viaggiavano su un'utilitaria Kia contro cui è finito un Fiat Doblò. E' stato quest'ultimo - hanno stabilito gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent - a invadere la corsia opposta. Le due donne hanno riportato un politrauma e sono state ricoverate all'ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata.



Le cause dell'incidente sono al vaglio dei militari, che hanno già potuto escludere l'abuso di sostanze alcoliche. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 17 all'altezza di Nus, dove il Doblò viaggiava in direzione di Aosta. A bordo del monovolume c'erano una trentunenne, dimessa dopo la visita in pronto soccorso, e un minore, ricoverato in osservazione per policontusione non grave, entrambi di Nus. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e il gruppo taglio dei vigili del fuoco.