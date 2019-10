Droga nascosta tra le pietre di un casolare, denunciato 26enne

Nascondeva in un rudere a Sarre due sacchi contenenti piantine di marijuana, tagliate e pronte all'essiccazione, per un peso complessivo di tre chili e mezzo.

Per coltivazione di stupefacente ai fini di spaccio gli agenti della Squadra mobile della questura di Aosta hanno denunciato a piede libero il proprietario del fabbricato, F.T., valdostano di 26 anni.

L'antico casolare si trova in una zona boschiva distante da strade e sentieri, la polizia controllava da tempo gli spostamenti del giovane che apparentemente non aveva alcun motivo per recarsi in quell'area abbandonata.