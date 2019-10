Courmayeur: Un defibrillatore automatico al Jardin de l'Ange

Il Jardin de l'Ange illuminato per la campagna sociale 'Nastro Rosa'

Tra i luoghi maggiormente frequentati soprattutto in estate da turisti e residenti nel paese ai piedi del Monte Bianco, lo spazio-eventi Jardin de l'Ange di Courmayeur sarà presto dotato di un defibrillatore a manovra semplificata. Lo ha deciso la Giunta comunale, che ha aderito al progetto sociale 'DAE First Responder 2020' in qualità di partner, tramite una collaborazione attiva di co-progettazione con il Comitato regionale Anpas Federazione Soccorso Vda.

L'adesione al progetto prevede la consegna, gratuita, di un defibrillatore automatico che sarà posizionato in un'area facilmente raggiungibile del Jardin de l’Ange, nel centro storico della località turistica.

Diversi sono gli obiettivi dell'iniziativa che l’Amministrazione comunale ha fatto suoi, tra cui: contribuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i defibrillatori automatici esterni (DAE), formare i cittadini alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle.