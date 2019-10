Verso miglioramento insegnamento della musica in Valle

Un gruppo di lavoro composto da docenti di educazione e formazione musicale in Valle d'Aosta e da due esperti nel settore artistico-musicale. Sarà costituito entro dicembre dal Consiglio Valle, si legge in una nota, "al fine di valorizzare e riorganizzare l'offerta formativa musicale valdostana, a tutti i livelli".

L'iniziativa è frutto dell'approvazione da parte dell'Assemblea consiliare, di una mozione proposta dal gruppo di minoranza Adu-VdA poi emendata di concerto con l'assessore all'Istruzione, Chantal Certan e il consigliere regionale Paolo Sammaritani (Lega VdA, foto a lato).

Il gruppo dovrà lavorare in sinergia con l'assessorato e con la quinta Commissione consiliare 'Servizi sociali'. Come ha spiegato nell'illustrazione della mozione la capogruppo di Adu-VdA, Daria Pulz, "il panorama della formazione musicale valdostana è ricchissimo, ma assai frammentato e incapace di valorizzare al meglio le specificità di ogni ente. La situazione attuale è un lusso che abbiamo già rischiato di perdere: ci vuole una riorganizzazione e una disponibilità ad attuarla, per ottimizzare le risorse umane e finanziare senza perdere qualità".

L'iniziativa è stata definita dal consigliere Sammaritani "apprezzabile per l'obiettivo di riordinare una criticità in buona parte derivata dalla trasformazione degli enti nel corso degli anni".

L'assessore all'Istruzione ha sottolineato come ci sia "disponibilità ad attivare un organismo che valorizzi e lavori ad una migliore organizzazione dei principali enti di formazione e delle tante realtà musicali regionali, proseguendo un percorso che negli anni ha visto dei passi avanti".