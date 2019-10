Gressan: Investimenti di oltre 100 mila euro per strade, acquedotto e manutenzione

La minoranza si è astenuta ma il Consiglio comunale di Gressan ha approvato una variazione al Bilancio di previsione 2019/21 che permetterà di completare importanti lavori sul territorio. Inoltre, sono stati stornati 50mila euro previsti per la messa in sicurezza della strada di località Vachère perchè, ha spiegato il sindaco, Michel Martinet, "abbiamo presentato la domanda per una contribuzione interamente a carico dello Stato, che non prevede quindi la compartecipazione alla spesa da parte del Comune".

Da maggiori introiti dall’imposta di soggiorno risultano 20 mila euro; 11.700 euro provengono dalla tassa sui rifiuti e 7.300 euro dal taglio boschi; 10mila euro arrivano dalla Bccv a seguito dell’alienazione delle quote partecipative.

Sul fronte delle uscite, cinquemila euro sono previsti per incarichi professionali e altrettanti per il restauro della storica pompa anticendio; 12mila euro sono stati aggiunti al capitolo per i lavori dell’acquedotto, mentre 42.500 euro sono stati imputati per la manutenzione straordinaria al manto bituminoso delle strade e per la sostituzione di tratti delle staccionate in legno, che potranno essere sostituite con strutture in acciaio, più resistenti. Infine, 34mila euro sono stati destinati al fondo di riserva da utilizzarsi per eventuali necessità urgenti da parte dell'Amministrazione.