Da domenica si viaggia sui nuovi treni bimodali

C’è ovviamente soddisfazione per la consegna di questi primi due treni che avviene alla conclusione dell’iter burocratico e tecnico. "Il merito dell’arrivo di questi treni - commenta l’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy – va a chi si è assunto (Rollandin e Marguerettaz, ndr.) negli anni scorsi, la responsabilità politica di una decisione innovativa quanto difficile da mettere in atto vista la complessità delle norme che regolano il sistema dei trasporti ferroviario".

L’arrivo dei treni bimodali, che è bene ricordare non saranno per ora sufficienti a garantire un completo programma di esercizio, va considerato un buon punti di partenza per la risoluzione dei problemi che vive il nostro servizio ferroviario. Infatti l'assessore (nella foto) ricorda che "anche in questa occasione siamo in attesa che RFI metta in atto con decisione e con immediatezza il programma di investimenti che abbiamo più volte sollecitato per rendere la nostra infrastruttura ferroviaria finalmente moderna ed efficiente".

Sono i primi treni bimodali ad entrare in circolazione in Italia, fra Torino e Aosta. "Una novità assoluta – dichiara il Direttore Regionale Trenitalia Luca Zuccalà – che conferma i livelli di efficienza e di eccellenza qualitativa raggiunti da Trenitalia nel trasporto regionale e metropolitano".

I treni, con soluzioni tecnologiche innovative grazie alla trazione elettrica e motori diesel che generano energia sulle tratte non elettrificate, offrono elevati standard di sostenibilità ambientale, di sicurezza e di comfort. "Un’ulteriore attenzione per i viaggiatori che - precisa Zuccalà - potranno spostarsi comodamente dalla Valle d’Aosta a Torino senza cambiare treno ad Ivrea".